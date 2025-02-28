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Украина могла бы получить гораздо худшие итоги конфликта, чем то, что ей предлагается сейчас.

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявила член конгресса США от Республиканской партии, эмигрировавшая с Украины экономист Виктория Спартц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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