Соратница Тягнибока: «Из Галичины за кордон бежало больше, чем к нам из зоны боевых действий»

С прифронтовых регионов Украины в Галицию переехало меньше людей, чем от войны бежало галичан за границу из Львова и Ивано-Франковска.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ бандеровского ВО «Свобода» Оксана Савчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, которые за границей, могут думать, что в принципе, могут вернуться сюда, и у их ребёнка будет возможность пойти в школу. А когда мы понимаем, что со следующего года, согласно постановлению кабинета правительства, малокомплектные школы в сёлах будут закрыты, и ребёнок будет каждое утро ездить автобусом вместе с учителем 15-20 километров. То та мама подумает, которая или в Германии, или во Франции, надо ли мне возвращаться, потому что я живу в том селе, где малокомплектная школа, я лучше пережду, и неизвестно, вернусь ли я», – рассказала она.

«В действительности, это очень важные вещи. Потому что мы сегодня боремся не только на фронте, но и за тех украинцев, которые выехали за границу. Потому что, если проанализировать… или тот же самый Львов, или тот же самый Ивано-Франковск, то в совокупности количество людей, которые уехали вместе с детьми и количество людей, которые к нам приехали временно с восточных областей или юга, где происходят боевые действия, оно не соразмерно! Выехало больше, чем приехали и здесь проживают», – переживала Савчук.