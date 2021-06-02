Соратница Тягнибока отчитала Зе-министров за «ломаный украинский»

02.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Безопасность будущего украинских детей напрямую зависит от того, насколько быстро закончится тотальная украинизация.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила внефракционный депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Оксана Савчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера мы говорили о детях, об их безопасности и об их будущем, о защите наших детей. Я убеждена защита и безопасное будущее наших детей заключается в том, какая будет наша государственная языковая политика. Потому что только сильное государство бесперебойно отстаивает единственный государственный язык, и это – украинский.

Считаю, что никаких манипуляций вокруг того, что надо ещё отсрочить, русский язык наоборот продолжить – это полная манипуляция. Украинский язык – государственный», – заявила нацистка.

«Каждый из нас именно украинский язык, не только с этой трибуны, но и в повседневной жизни, должен максимально популяризировать, научиться на нём разговаривать. Для украинского народа не новость, что некоторые министры до сих пор, пребывая всю свою жизнь в государственной власти, не научились говорить по-украински. И даже когда изредка здесь выступают, делают это на ломаном языке и очень непрофессионально. И это тоже свидетельство уважения к нашему будущему, в том числе к безопасному будущему наших детей, о чём мы вчера так много говорили», – пристыдила чиновников Савчук.