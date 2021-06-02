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02.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, мова, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Соратница Тягнибока отчитала Зе-министров за «ломаный украинский»

Новости УкраиныБезопасность будущего украинских детей напрямую зависит от того, насколько быстро закончится тотальная украинизация. Об...

Безопасность будущего украинских детей напрямую зависит от того, насколько быстро закончится тотальная украинизация.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила внефракционный депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Оксана Савчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера мы говорили о детях, об их безопасности и об их будущем, о защите наших детей. Я убеждена защита и безопасное будущее наших детей заключается в том, какая будет наша государственная языковая политика. Потому что только сильное государство бесперебойно отстаивает единственный государственный язык, и это – украинский.

Считаю, что никаких манипуляций вокруг того, что надо ещё отсрочить, русский язык наоборот продолжить – это полная манипуляция. Украинский язык – государственный», – заявила нацистка.

«Каждый из нас именно украинский язык, не только с этой трибуны, но и в повседневной жизни, должен максимально популяризировать, научиться на нём разговаривать.

Для украинского народа не новость, что некоторые министры до сих пор, пребывая всю свою жизнь в государственной власти, не научились говорить по-украински. И даже когда изредка здесь выступают, делают это на ломаном языке и очень непрофессионально.

И это тоже свидетельство уважения к нашему будущему, в том числе к безопасному будущему наших детей, о чём мы вчера так много говорили», – пристыдила чиновников Савчук.

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