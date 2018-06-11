11.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, Украина

Соратница Януковича: Из России можно пронести даже атомную бомбу


Граница между Россией и Украиной открывается на час для контрабанды каждую ночь. Об этом в эфире промеджлисовского телеканала ATR заявила бывшая соратница Виктора Януковича Инна Богословская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я встречалась с людьми, которые живут в одной из приграничных областей с Россией. Это маленький населенный пункт, от которого 7 километров до украино-российской границы. Каждый день с полтретьего до полчетвертого ночи граница открыта. Выстраиваются люди с одного конца и с другого, платят деньги пограничникам и таможенникам. И через эту границу можно перенести атомную бомбу. Это вранье, что они охраняют государство – граница вся дырявая, оружия в стране полно», – сказала Богословская.

Поскольку Богословская – уроженка Харькова, то речь, скорее всего, идет о поселках Харьковской области, где существуют давние традиции контрабанды.

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