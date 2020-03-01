Соратница Зеленского хвалится – удачно позлили Россию

01.03.2020, Киев, Игорь Петров

Негативная реакция российской стороны на подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указал о «Дне сопротивления оккупации Крыма» свидетельствует, что это было правильным шагом.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это символический акт. Я считаю очень правильным, что президент Зеленский подписал такой указ. Он был составлен еще при каденции Петра Порошенко, но почему-то его рука не поднялась подписать этот указ.

Вы видели, как реагировало информационное сообщество России. Поэтому мы все сделали правильно.

А то, что и как было сформулировано – я была участником дебатов и слышала, что можно было так или иначе. Но, тем не менее, мы уже имеем закрепленную дату в нашем историческом календаре, это День сопротивления оккупации Крыма. Безотносительно, крымские татары или другие национальности – всем тем в память, кто боролся против аннексии Крыма», – сказала Верещук.

Правда, в указе почему-то не указано, кто именно оккупировал Крым, но это не важно, считает депутат.

«Я не могу ответить (почему этого нет в указе) – не была во время дебатов, когда указа писался. Я думаю, что думали, как правильно сформулировать. Но, тем не менее, мы имеем в других законодательных документах что Россия – агрессор, что она аннексировала Крым. Тут даже международные резолюции ООН», – сказала Верещук.