Соратница Зеленского жалуется, что украинцы ненавидят эсесовцев

25.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Минские соглашения, подписанные Киевом при президенте Петре Порошенко, носят для Украины кабальный характер.

Об этом на «4 канале» в интервью львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову заявила депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ваша власть не во внешней, а во внутренней политике это делает, в формировании повестки дня – это и отмотка по декоммунизации, отмотка по памяти, отмотка по украинскому языку, по репрессиям всех тех, кто должен сидеть. У нас все кадры Януковича сейчас себя вальяжно чувствуют и дружат с вашими. Всё это сейчас повылазило, и это очень российский сценарий. Вам не кажется, что ваша власть повернула туда?» – спросил Дроздов.

«Это уже не в Европу путь, а путь в ту Малороссию, которая и не Россия – потому что вы правы, мы Россией не будем никогда, люди не дадут – но и не Европа. А что-то переходное – немного с Кобзоном, немного с Леди Гагой слепим в кучу Сталина через запятую с Бандерой, всех загоним в такой государственный проект, назовём единой соборной Украиной и будем себе радоваться, что у нас от Сяна до Дона, а по сути это такое болотце переходное малороссийское. Не кажется ли вам что-то похожее?» – добавил телеведущий.

«Нет, не кажется, – ответила Верещук. – Я думаю, что те пять лет господства Порошенко, и то, как он искусственно взял тему языка, веры, армии на свои знамёна, на свой щит и пошёл к людям рассказывать, как он любит Украину, будучи фактически русскоязычным, с российщины, будучи как раз малороссом в душе».

Она напомнила, как недавно в прокуратуре Порошенко так разнервничался, что перешёл на русский язык.

«Правильно, он для него родной. Мы, когда нервничаем, переходим на львовский говор. Он перешёл границу, ему политтехнологи сказали, бери это, закапсулируйся, стань их предводителем, возьми пассионарную энергию с Запада, возьми тех львовян, тернополян, обдури их, потом дальше будешь рассказывать, ездить по своих Мальдивах, договариваться с Путиным, всё будет нормально.

У них там всё хорошо, он же писал Минские соглашения, он сам признавал: не Путин писал, я писал Минские соглашения, кабалу эту, в которую он нас загнал. И эти пять лет он так накручивал эту лебёдку, так накручивал этот человеческий народный нерв, вводил в абсолют вопросы языка, но закон, который принят, он не совершенный сам по себе», – добавила депутат.

При этом в противовес Порошенко Верещук назвала свою политсилу, которая успокаивает ситуацию после пяти лет его правления.

«Мы просто стали нормальными людьми. Мы не боимся сказать, что, например, вы не считаете Великую Отечественную войну Великой отечественной войной, я спокойно могу сказать, что у нас есть дискуссия с моими коллегами и оппонентами. И мы, как делает президент, попросту не лезем людям в душу. Он не говорит: так, ты скотина, не будешь говорить по-украински, я тебе устрою, или я хочу, чтобы все разговаривали по-русски, потому что имеем права. Он говорит: спокойно, дайте выдохнуть.

Мы настолько выдавили из людей эту энергию – война в стране, война – горит, печёт, у нас забрали Крым, а мы занимаемся глупостями, друг друга убиваем. Мы больше ненавидим СС «Галичина», чем немца, который к нам пришёл и разорил нашу землю!» – рассказала депутат.

«Сорок месяцев на Украине была война. Немец и Советский Союз её развязал, а мы ненавидим СС «Галичину» больше, чем немца!» – ещё раз подчеркнула Верещук.

«Поэтому спокойно, тихо должны быть люди переходного этапа, которые успокоят наше общество, дадут ему выдохнуть и подумать. Нам же не давали думать – только так и это правильно, декоммунизация, я сказал, потому что мне надо выиграть выборы. Выиграл? Посмотрел, к чему это приводит? Поэтому я считаю, что сейчас происходит стабилизация ситуации, а потом надо сеять зерно, но не криком, как это делали коммунисты.

Так, как сеет Фарион, так ничего не посеешь, так зерно не взойдёт. Я прихожу и спокойно говорю на украинском, а мне русскоязычные говорят: говори со мной по-украински, научи меня, посмотри какое красивое слово», – заключила «слуга народа».

«Мало. Пусть ещё и сами говорят», – отозвался Дроздов.