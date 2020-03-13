Соратник Аксёнова: Крым был круче Севастополя во время Русской весны

13.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Севастополь дал старт Русской весне, выйдя на знаменитый митинг 23 февраля 2014 года. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хотел бы вспомнить и отдать дань севастопольцам. Потому что мы вспоминаем этот знаменитый митинг в Севастополе 23 февраля – это тоже такая отправная точка всего того движения на воссоединение. И, конечно, без народной поддержки, всего этого не было бы», – отметил он.

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Однако депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что наиболее драматические события разворачивались не в Севастополе, а в Симферополе, где не было базы российского флота.

«Консолидация общества была колоссальная, но всё происходило в Симферополе, все смотрели на столицу. Севастополь – это изначально был русский город. И мы бы не пропустили ни одного националиста на территорию нашего Севастополя.

А провокаций у нас было огромное количество. У нас были диверсии, пытались отравить водохранилище, у нас закладки были. Мы просто это не выносили, чтобы не беспокоить наш народ.

Всё-таки Черноморская база стояла в Севастополе, это был полностью русским городом. А остальной Крым… такое количество войск, которое находилось на нашем полуострове, наверное, ни на одной карте мира не сыщешь. Огромное количество, сотни воинских частей на территории Крыма.

И эти воинские части блокировали, не давали им работать именно крымчане, именно народное ополчение. И то, что вам рассказывают сказки, что какие-то зелёные человечки захватывали… Мы захватывали, я, командир народного ополчения, вам гарантирую, что мы заходили и решали все вопросы», –сказал Шеремет, также поблагодарив Россию за спасение от Украины.