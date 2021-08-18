Соратник Байдена: «В Косово наши войска приветствуют, в Афганистане такого не было»

18.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Американский конфликтолог, профессор Университета Джонса Хопкинса Дэниел Сервер, считающийся негласной говорящей головой администрации Байдена, объяснил почему афганский вариант невозможен в Косово.

Об этом сообщает GazetaExpress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские войска всегда приветствуются в Косово, где не хватало армии, – не моргнув глазом соврал Сервер в интервью косовскому изданию. – Многие граждане Косово (албанцы, сербы и другие общины) хотят, чтобы наши солдаты остались там на неопределенный срок. Этого не было в Афганистане, у которого была своя армия, и который очень плохо переносил американское присутствие».

Также Сервер довольно своеобразно ответил на вопрос, почему Афганистан и Косово различаются с точки зрения стратегии США.

«Косово никогда не представляло реальной угрозы для Соединенных Штатов. Мы вмешались в ситуацию у вас, чтобы предотвратить этнические чистки и геноцид, и мы встали на защиту построения демократического государства, процесса, который был намного более успешным в Косово, чем в Афганистане», – заключил профессор.