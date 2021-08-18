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18.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Афганистан, Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, Политика, США
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Соратник Байдена: «В Косово наши войска приветствуют, в Афганистане такого не было»

Американский конфликтолог, профессор Университета Джонса Хопкинса Дэниел Сервер, считающийся негласной говорящей головой администрации Байдена,...

Американский конфликтолог, профессор Университета Джонса Хопкинса Дэниел Сервер, считающийся негласной говорящей головой администрации Байдена, объяснил почему афганский вариант невозможен в Косово.

Об этом сообщает GazetaExpress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские войска всегда приветствуются в Косово, где не хватало армии, – не моргнув глазом соврал Сервер в интервью косовскому изданию. – Многие граждане Косово (албанцы, сербы и другие общины) хотят, чтобы наши солдаты остались там на неопределенный срок. Этого не было в Афганистане, у которого была своя армия, и который очень плохо переносил американское присутствие».

Также Сервер довольно своеобразно ответил на вопрос, почему Афганистан и Косово различаются с точки зрения стратегии США.

«Косово никогда не представляло реальной угрозы для Соединенных Штатов. Мы вмешались в ситуацию у вас, чтобы предотвратить этнические чистки и геноцид, и мы встали на защиту построения демократического государства, процесса, который был намного более успешным в Косово, чем в Афганистане», – заключил профессор.



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