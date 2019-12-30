Соратник Гитлера стал человеком года на Украине

30.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Львовский областной совет наступающий 2020 год объявил годом одного из главарей ОУН и союзника гитлеровской Германии Андрея Мельника – военного преступника, принимавшего участие в массовых казнях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Львовский облсовет объявил 2020 год – годом Андрия Мельника. О том, кто такой Мельник говорит это фото 1941 года: триумфальная арка с нацистским и украинским флагами и надписью: «Слава Гитлеру – Слава Мельнику».

Мельник – вождь ОУН, нацистский коллаборант, военный преступник, антисемит. Мельник и члены его организации активно помогали немцам в уничтожении евреев и мирного населения с первого и до последнего дня немецкой оккупации.

«Мельниковцы» возглавляли и работали в управах, вспомогательной полиции, батальонах шуцманшафта, участвовали в массовых расстрелах и карательных операциях, в частности, в Бабьем Яре.

ОУН Мельника и ОУН Бандеры были непримиримыми врагами – они друг друга убивали, доносили, подставляли, клеветали и обманывали. Но было и то, что их объединяло: отношение к евреям и участие в Холокосте. Согласно постановлению Верховной рады, Украина в следующем году отметит 130-летие Андрия Мельника. Львовский облсовет пошёл дальше», – возмутился Долинский.

Напомним, ранее он сообщал, что на Украине средней школе села Золочовка Демидовского района присвоили имя командира УПА Ивана Литвинчука – организатора массового убийства 179 жителей польского села Липники 26 марта 1943 года, в том числе 51 ребенка.