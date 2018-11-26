26.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

Соратник Кличко феерически затупил с трибуны Верховной Рады

Народный депутат от фракции «Удар» Юрий Соловей во время своей речи с трибуны Верховной Рады допустил «оговорку по Фрейду», вскрывающую суть украинского парламентаризма.

Конфуз произошёл во время внеочередного заседания Верховной Рады, где рассматривалось введение военного положения и борьба с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Уважаемые коллеги! Вы сто раз назвали фамилию Порошенко, забыв перед этим сказать слово «президент», но ни разу с этой трибуны не назвали фамилию Путин! Люди добрые! Ни разу! Это приговор украинскому парламентаризму и приговор украинской политической элите!» – стыдил коллег нардеп.

«Вы знаете, когда мы поборем Россию? Только при одном условии – когда сюда, в этот парламент придут люди, которые в первую очередь будут ставить свой интерес выше…» – торжественно начал, но вдруг осёкся Соловей под злорадный шум в зале.

«Я прошу прощения. Когда в этот парламент придут интерес… Люди, которые будут ставить национальный интерес выше своего личного интереса», – не без труда поправился соратник Кличко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть