Соратник Кличко феерически затупил с трибуны Верховной Рады

26.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Народный депутат от фракции «Удар» Юрий Соловей во время своей речи с трибуны Верховной Рады допустил «оговорку по Фрейду», вскрывающую суть украинского парламентаризма.

Конфуз произошёл во время внеочередного заседания Верховной Рады, где рассматривалось введение военного положения и борьба с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые коллеги! Вы сто раз назвали фамилию Порошенко, забыв перед этим сказать слово «президент», но ни разу с этой трибуны не назвали фамилию Путин! Люди добрые! Ни разу! Это приговор украинскому парламентаризму и приговор украинской политической элите!» – стыдил коллег нардеп.

«Вы знаете, когда мы поборем Россию? Только при одном условии – когда сюда, в этот парламент придут люди, которые в первую очередь будут ставить свой интерес выше…» – торжественно начал, но вдруг осёкся Соловей под злорадный шум в зале.

«Я прошу прощения. Когда в этот парламент придут интерес… Люди, которые будут ставить национальный интерес выше своего личного интереса», – не без труда поправился соратник Кличко.