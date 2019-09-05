05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Компромат, Криминал, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Соратник Ляшко обьявлен в розыск за избиение главы сельсовета

Киево-Святошинская местная прокуратура уведомила о подозрении в совершении уголовных преступлений бывшего народного депутата Украины и объявила его в розыск в рамках расследования уголовного производства по заявлению головы села Плахтянка (Киевская область) о причинении ему телесных повреждений, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый экс-депутат, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар, от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения», — сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Кроме этого, говорится в информации, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.

«В настоящее время в уголовном производстве Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение — ИФ), ч. 1 ст. 126 (побои и истязания — ИФ) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством — ИФ) УК Украины. Подозреваемый объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области не указывают имени подозреваемого бывшего народного депутата. Вместе с тем, по данным украинских СМИ, речь идет о бывшем нардепе, члене фракции «Радикальной партии Олега Ляшко» Сергее Скуратовском.

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