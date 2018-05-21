21.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Соратник Ляшко выболтал данные о военных преступлениях

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко в 2014-м году был первым, кто финансировал карательные батальоны и отправлял их на Донбасс. Об этом в эфире телеканала 112 заявил соратник Ляшко по фракции, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Ляшко выделил деньги на обмундирование и незаконное оружие для националистов.

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«Я ехал в Харьков к Билецкому (Андрей Билецкий, основатель неонацистского полка «Ахов», – ред.), и мы приняли решение о формировании, мы понимали, что теряем Крым, что происходит в Харькове, на Донбассе, о формировании отрядов так называемых «черных человечков».

Мы постоянно контактировали с Олегом Валерьевичем (олигарх Игорь Коломойский, – ред.), он оказывал помощь как финансовую – первый миллион на экипировку «черных человечков», из которых потом возник батальон «Азов» из своей предвыборной кампании дал Ляшко. Первый миллион из своего предвыборного фонда своей президентской кампании привез помощник Олега Ляшко Алексей Ленский, мой нынешний коллега. Привез в отель «Казацкий», и на них была куплена форма черная, были бронежилеты куплены.

Было даже нелегальное оружие куплено. Позднее он финансировал выезд на Мариуполь, выезд на Луганск», – заявил Мосийчук.