Соратник Медведчука: Херсонская область – не русская

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На освобождённых Россией территориях Херсонской области никогда не было пророссийского большинства.

С таким утверждением на канале «PolitWera» выступил переехавший в Белоруссию бывший депутат Верховной рады Олег Волошин, ныне член движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Несправедливо очень часто валят на Донбасс, но очень часто забывают, что быть руководителями в Запорожской и Херсонской области даже сложнее. Особенно в Херсонской, потому что там никогда не было прорусского большинства. Там многие люди украиноязычные, так исторически сложилось. Это ведь территория Махно, в своё время вольница была. И у нас в «Партии регионов» и «ОПЗЖ» Херсонская область была одна из самых слабых. Там реально очень много украиноязычных», – сказал бывший депутат.

«Их кто-то спрашивал, что теперь они живут в России? С ними надо работать? Надо. Это на тему того, нужен ли там украинский язык в школах. Если русские туда пришли не оккупантами, а местные жители хотят, чтобы их дети учили украинский язык, то там должен быть украинский язык в школах. И он там и есть. Но какой хай подняли российские ура-патриоты: «Почему у вас учебники украинского языка». Ребята, вы чего? Вы пришли защитить русский язык, или искоренить украинский?», – рассуждал Волошин.

Как так «исторически сложилось», что исторически русская территория оказалась украинизированной, бывший регионал не пояснил. Между тем, Нестор Махно ненавидел украинских националистов и противился украинизации Дикого поля.