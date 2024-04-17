Соратник Медведчука: Херсонская область – не русская

Максим Столяров.  
17.04.2024 16:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина


На освобождённых Россией территориях Херсонской области никогда не было пророссийского большинства.

С таким утверждением на канале «PolitWera» выступил переехавший в Белоруссию бывший депутат Верховной рады Олег Волошин, ныне член движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На освобождённых Россией территориях Херсонской области никогда не было пророссийского большинства. С таким утверждением...

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«Несправедливо очень часто валят на Донбасс, но очень часто забывают, что быть руководителями в Запорожской и Херсонской области даже сложнее. Особенно в Херсонской, потому что там никогда не было прорусского большинства.

Там многие люди украиноязычные, так исторически сложилось. Это ведь территория Махно, в своё время вольница была. И у нас в «Партии регионов» и «ОПЗЖ» Херсонская область была одна из самых слабых. Там реально очень много украиноязычных», – сказал бывший депутат.

«Их кто-то спрашивал, что теперь они живут в России? С ними надо работать? Надо. Это на тему того, нужен ли там украинский язык в школах. Если русские туда пришли не оккупантами, а местные жители хотят, чтобы их дети учили украинский язык, то там должен быть украинский язык в школах.

И он там и есть. Но какой хай подняли российские ура-патриоты: «Почему у вас учебники украинского языка». Ребята, вы чего? Вы пришли защитить русский язык, или искоренить украинский?», – рассуждал Волошин.

Как так «исторически сложилось», что исторически русская территория оказалась украинизированной, бывший регионал не пояснил. Между тем, Нестор Махно ненавидел украинских националистов и противился украинизации Дикого поля.

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