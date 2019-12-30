Соратник Медведчука оправдывается за убитого в Африке носорога

30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нардеп от Оппозиционной платформы- За жизнь! и соратник Виктора Медведчука Нестор Шуфрич подтвердил факт убийства на охоте в Намибии африканского носорога и еще двух животных редких видов, однако утверждает, что разрешение на их отстрел было получено у властей Намибии, а сами убитые животные были старыми, потерявшими способность к деторождению, агрессивными и угрожавшими людям, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба украинского политика в соцсети Фейсбук.

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“Информация, поданная о посещении Африканского континента, в частности, Намибии, народным депутатом Нестором Шуфричем, не совсем корректна. Описанные события имели место в июне 2013 года.

Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу. Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе!”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сегодня работающее на грантах общественное движение “Честно” опубликовало в своем Facebook фотографии, на которых Нестор Шуфрич позирует с убитыми животными. Один из снимков — с мертвой редкой антилопой ориксом — также появился на сайте africatrophyhunting.com, специализирующемся на сафари.

В подписи к кадру с антилопой говорится, что Шуфрич охотился на суперредкого золотого орикса в южноафриканской пустыне Калахари.

На всех фотографиях народный депутат позирует с ружьем.