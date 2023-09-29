Соратник Медведчука прогнозирует «уверенные шаги» к Минску-3

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«В скором времени мы увидим уверенные шаги по направлению к Минску-3, Стамбулу-2, или Берлину-1».

Такой прогноз в авторской колонке для «ПолитНавигатора» озвучивает депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный, член движения «Другая Украина».

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….Почему возникла такая внезапная и беззаветная любовь между Германией и Украиной? Объясню. Ведь еще совсем недавно Шольц, Макрон и Драго ездили в Киев с просьбой убавить прыть и прекратить невыгодную для них конфронтацию на территории Украины. Потому что в этом случае Германия лишается дешевых энергоносителей и прочего сырья из РФ.

А сейчас Шольц заговорил о безоговорочной поддержке со стороны Германии. Военной и финансовой. Дело в том, что поддержка политики Зеленского со стороны Шольца, – это не внезапное прозрение. Это попытка воспользоваться безысходностью ситуации, в которой оказался Зеленский. И получить определенные выгоды для Германии и Франции.

А что выгодно Германии и Франции? Правильно! Торгово-экономический союз с РФ и Китаем. Для последующей доминации на Европейском континенте. Вспомните, что Макрон поговаривал про отдельную европейскую армию, без НАТО. За что получил протесты желтых жилетов. Германия в лице Меркель, выстраивала северные потоки, чем сильно раздражали США и Британию.

Поэтому Британия, поспешившая выйти из ЕС и находящаяся на периферии этих развивающихся взаимоотношений между Берлином, Москвой и Пекином решила этому помешать. Собственно говоря, это не новая идея. И попытка отрезать РФ от Европы началась с 2014 года. Но эти полумеры не давали Британии и США никаких ощутимых рычагов контроля. Просто откладывали сроки союза между Москвой, Берлином и Пекином. И его интенсивность.

А вот после прихода к власти Зеленского в 2019 году и взятием Британией контроля за режимом Зеленского, шаги по отрезанию Германии и Франции от РФ и КНР интенсифицировались.

Геополитический союз Украины с Польшей и Прибалтийскими странами – это попытка Британии решить свои геостратегические задачи. Самая главная задача – отрезать Европу от России и взять контроль за этим санитарным поясом. Разумеется, для того, чтоб войти в геополитическую игру.

Не случайно взорвались Северные потоки. Не случайно МИД Украины бил резкими заявлениями в адрес Германии. Не случайно была любовь между Дудой и Зеленским. Дело шло к развязке. Но тут США начали перехватывать инициативу у Британии.

А в последний момент, перед саммитом ООН вообще что-то сломалось. Поляки начали катить буром на Зеленского. Даже корреспондент польского государственного телеканала TVP в Брюсселе Доминика Косич заявила, что Германия и Франция при помощи Украины могут совершить переворот в Польше. За это они готовы помочь Украине стать членом ЕС по ускоренной процедуре.

А все дело в том, что Зеленский, каким бы наивным он не был, начал понимать, что его дни сочтены. США, перехватившие инициативу у Британии, толкают его на выборы, на которых он явно не сможет победить. А значит его толкают на заклание. Для того, чтобы США взяли контроль за взаимоотношениями между РФ и старой Европой.

То есть, Зеленский понял то, что отыграл свою роль против РФ, причинив страдания своему народу, а глобальные игроки решили договариваться. Но просто в другой геополитической конфигурации. И, конечно же, без Зеленского, Макрона и Шольца.

В это время Германия и Франция начинает выстраивать союз с Украиной. Обещают завод по ремонту техники Rheinmetall под Киевом, финансовую поддержку и даже ускоренную процедуру вступления в ЕС. Пытаются выстраивать отношения с польской оппозицией. Только лишь для того, чтоб сохранить Зеленского во власти дольше, чем это необходимо Британии и США. И его руками разрушить идею санитарного коридора от Прибалтики до Причерноморья.

Для чего? Для того, чтоб вернуться в геополитическую игру. Германия и Франция хотят вернуть былую субъектность. И Зеленский взялся им в этом помогать. Очевидно, под какие-то приемлемые для себя гарантии.

Так что, в скором времени мы увидим уверенные шаги по направлению к Минску 3, Стамбулу-2, или Берлину 1.

Но это будет сопровождаться большими политическими скандалами с Польшей, США и Британией. При поддержке поднимающих голову Германии и Франции.

И Германия будет продавать России договороспособность Зеленского. И запускать в украинском информационном пространстве кейс о необходимости прекращения конфликта.

США будут преподносить этот разворот Зеленского, как «зраду» сорвавшегося с цепи диктатора-коррупционера. Которого необходимо будет заменить на Залужного. Который будет выполнять исключительно требования США.

Но в любом случае. И те, и другие хотят договариваться с Россией. Кто победит в этом американо-европейском междусобойчике, не знаю. В любом случае, ситуация будет меняться.