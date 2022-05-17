Соратник Медведчука сбежал из Украины. Говорит – «на лечение»

Соратник находящегося в плену у СБУ украинского политика Ви ктора Медведчука народный депутат от партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул Украину. Об этом заявил начальник подконтрольной киевским властям Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук.

«Относительно Шуфрича – имею информацию о том, что он пересек государственную границу», – сообщил чиновник в Телеграм.

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Позже сам Шуфрич подтвердил в комментарии Радио Свобода эту информацию, но попытался оправдаться и пообещав вернуться после прохождения некоего лечения.

«13 мая (впервые за три месяца войны) я действительно пересек государственную границу, имея на то все законные основания. Во-первых, я – отец троих несовершеннолетних детей (3-х, 5-ти и 9-ти лет). Во-вторых, я оформил выезд в установленном для военного времени порядке. За то время, что нахожусь за границей, буду иметь консультацию врача для одного из своих детей, а также планирую посетить две страны ЕС. Вернусь к 23 мая включительно. Не для того я был в Украине три месяца войны, чтобы сейчас бежать», – сообщил он.

Шуфрич также расписался в лояльности нынешнему режиму, подчеркнув, что за все время войны в Украине посетил все пленарные заседания Верховной Рады, кроме одного, когда он взял официальный больничный из-за плохого самочувствия. Также по его словам он голосовал за все “необходимые стране законы”.

Напомним, 14 апреля в Верховной Раде объявили о приостановлении деятельности ОПЗЖ, позже ее вместе с еще десятью нелояльными к режиму партиями запретили решением СНБО. 12 мая политическая партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) официально прекратила свою деятельность в Верховной Раде. Вскоре коллаборационисты во главе с бывшим соратником Медведчука Юрием Бойко в ВР создали депутатскую группу “Платформа за жизнь и мир”. В ее состав вошли 25 бывших нардепов от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”.