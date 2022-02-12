Соратник Медведчука успокаивал Тягнибока, что русские покинут Донбасс

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Новости Украины

После того, как Минские соглашения будут выполнены Украиной в полном объёме, все жители ЛДНР, получившие паспорта РФ, покинут Донбасс

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат Верховной рады, один из лидеров «ОПЗЖ» Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часто упрекают, что мы получим власть боевиков, солдат и так далее. На этих территориях 600 тысяч человек получили русские паспорта. Я знаю, что большинство из них – это представители силовых структур, начиная от пожарных и заканчивая полицейскими на той территории. Я абсолютно убеждён, что, когда будут реализовываться Минские соглашения, эти люди уедут в Россию, в том числе уедут те, кто получил паспорта, чтобы там работать, таких тоже очень много, нашли работу, живут там и связывают своё будущее», – сказал Бойко.

Однако лидера украинской националистической партии ВО «Свобода» Олега Тягнибока данные прогнозы не устроили, и он разразился истерической речью в адрес собеседника.

«Воюем с московитами, воюем с коммуняками, которые представляют Москву, которые прилезли сюда, которые во власть запихнули агентуру. Вот один представитель агентуры Кремля, вот второй представитель Кремля. У них там целая фракция есть. Половина фракции «Слуг народа» и «ОПЗЖ». И до тех пор, пока не будет принят закон о борьбе с коллаборантами, который предложила «Свобода», пока депутаты не проголосуют этот закон, пока московская агентура не будет выгнана из украинской власти, у нас постоянно будет угроза. Детектор лжи для каждого депутата, госслужащего, генерала на предмет их сотрудничества с московскими спецслужбами. Вот что надо делать. Нас катастрофа ждёт, если не дай Бог, эта власть выполнит Минские соглашения. Они должны знать, украинцы этого не позволят», – призывал Тягнибок.

«Донбасс – это Украина! Деоккупация, перепаспортизация. Все кто кричал – «Путин введи войска», до свидания, в Россию-матушку. И у нас строить после перепаспортизации нормальное украинское государство. Только те люди, которые докажут свою лояльность украинскому государству, получат украинский паспорт. А мы вместе с нашими западными партнёрами всё сделаем, чтобы развалить Россию-матушку на 20 маленьких государств. И тогда будет спокойствие», – истерил националист.

В ответ прозвучала реплика, которая окончательно взбесила Тягнибока, – о «наших гражданах» на Донбассе, которых нужно возвращать.

«Возвращать кого? Возвращать тех, кто звал Путина сюда с войсками? Призвав Путина, это привело к погибели 15 тысяч людей. Возвращать таких? Не надо нам таких возвращать», – кричал главарь ВО «Свобода».