Соратник Навального требует прекратить поддержку ЛДНР

Сбежавший в Европу соратник блогера-уголовника Алексея Навального Леонид Волков назвал ЛДНР «бандитскими республиками», существующими «на шее российских налогоплательщиков».

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это Путин, лидер «Единой России», создал ДНР и ЛНР, и дал сотням тысячам жителей этих украинских областей российские паспорта, чтобы они голосовали за «ЕР»;

Это «ЕР» голосует из года в год за секретные статьи бюджета, которыми сотни миллиарды рублей отправляются на Юго-Восток Украины каждый год, чтобы бандитские «республики» могли и дальше существовать на шее российских налогоплательщиков», – написал Волков.