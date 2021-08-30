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30.08.2021 17:22 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Оппозиция, Политика, Россия, Украина
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Соратник Навального требует прекратить поддержку ЛДНР

Новости УкраиныСбежавший в Европу соратник блогера-уголовника Алексея Навального Леонид Волков назвал ЛДНР «бандитскими республиками», существующими...

Сбежавший в Европу соратник блогера-уголовника Алексея Навального Леонид Волков назвал ЛДНР «бандитскими республиками», существующими «на шее российских налогоплательщиков».

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это Путин, лидер «Единой России», создал ДНР и ЛНР, и дал сотням тысячам жителей этих украинских областей российские паспорта, чтобы они голосовали за «ЕР»;

Это «ЕР» голосует из года в год за секретные статьи бюджета, которыми сотни миллиарды рублей отправляются на Юго-Восток Украины каждый год, чтобы бандитские «республики» могли и дальше существовать на шее российских налогоплательщиков», – написал Волков.

Как известно, до своего ареста сам Навальный немного и неохотно высказывался о ЛДНР. Он обещал «выполнить Минские соглашения» и передать Украине контроль над границей, что, фактически, позволит Киеву осуществить зачистку всех неугодных на окруженных территориях.

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