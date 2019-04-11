Соратник Парубия предложил запретить на Украине все иностранные языки

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Для того, чтобы защитить украинский народ от тотального истребления, которое якобы происходило в 20 столетии, необходимо принять закон о запрете любых иностранных языков на территории государства.

Такую поправку в рассматриваемый сейчас парламентом языковой закон в ходе планерного заседания Верховной Рады внес глава комитета Рады по вопросам культуры и духовности, нардеп от Народного фронта Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы должны построить сильную, национальную Украину для того, чтобы больше никогда украинцы не уничтожались так, как в прошлом столетии. На этих землях, которые не случайно историк Тимати Снайдер назвал «кровавыми землями», где в 20 столетии погибло больше всего людей. Именно для этого мы принимаем этот (языковой – прим. ред.) закон», – призвал он.

Однако депутат от «Оппоблока» Михаил Папиев отметил, что на самом деле этот закон не защищает украинский язык, а запрещает все остальные на территории страны.

«Я ещё раз обращаю ваше внимание к сущности этого закона. Этот закон является запретным. Это не закон об использовании украинского языка как государственного. Это закон о запрете русского языка, венгерского, румынского, болгарского, крымско-татарского, и других языков нацменьшинств Украины», – прокомментировал депутат.

В свою очередь, Николай Княжицкий не согласился с оппонентом, назвав закон «демократическим», и предложил правку, устанавливающую крупные штрафы за использование любого другого языка, кроме украинского, в различных сферах жизнедеятельности.

«Это демократический закон, который на самом деле устанавливает ответственность, а никого не карает за нарушение этого закона. Это была правка коллеги Констанкевич, которая предлагала наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов граждан. В правке идётся о нарушениях в сфере торговле и бытового обслуживания.

Штраф накладывается только за повторное нарушение закона, то есть если человек пытается систематически нарушать этот закон. В противной ситуации никакой ответственности нет, поэтому эта правка была поддержана только частично. Ответственность установлена в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов – это от 3400 до 5100 гривен, если люди постоянно будут нарушать закон», – пояснил он.

Однако, по итогам голосования, поправка не была принята, так как зал заседания был полупустым и большинство депутатов не проголосовало.

Отметим, по данным издания “Левый берег” Николай Княжицкий относится к той части депутатов от Народного фронта, которые ориентируются на спикера ВР Андрея Парубия и секретаря СНБО Александра Турчинова.