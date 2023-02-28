Соратник Порошенко: Крым захватить будет сложнее, чем ДНР и ЛНР

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Единственный вход в Крым для ВСУ – это через перешеек, который намертво контролируется ВС РФ, и большой вопрос, каким образом в начале СВО российские войска так быстро вошли с полуострова на материковую территорию.

Об этом в интервью «Главреду» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Освободить» Крым возможно исключительно военным путем. Вместе с тем, Крым – это довольно сложная территория. Туда и заходить сложно. У большого количества людей, которые профессионально занимаются вопросами войны, остаются без ответа вопросы, каким образом русским удалось так беспрепятственно попасть из Крыма на материковую Украину. И какую цену мы заплатили, платим и ещё будем платить за такие действия», – посетовал Тука.

«Во-вторых, если север и центральная часть Крымского полуострова – это преимущественно степная зона, то ближе к побережью и к югу начинается горная местность, и там ведение войны будет существенно отличаться от тех действий, которые сейчас происходят на востоке нашей страны», – добавил экс-замминистра.

Комментируя часто звучащие мнения о том, что захватить Крым будет намного проще, чем ЛДНР, Тука сказал, что у него ровно противоположное мнение.

«Мне кажется, что Донецк и Луганск будет освобождать легче, чем полуостров. Впрочем, в Генштабе люди гораздо более профессиональные и умные, чем я, и решение за ними. Содержать под контролем перешейки очень и очень легко, потому что они узенькие. Способов и путей для осуществления десантных операций с моря сейчас у нас нет. Возможно, со временем они появятся. Но сейчас их у нас нет, поэтому единственный способ зайти в Крым – по суше. Контролировать перешеек – все равно, что горлышко в бутылке, и контролировать его очень легко. Нет сомнений, что у России хватает сил и вооружения, в том числе средств Черноморского флота, для того, чтобы удерживать под контролем этот узкий перешеек», – объяснил бывший чиновник.