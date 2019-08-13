Соратник Порошенко призвал подбить каналы Медведчука из ПТУРа – как вражеские танки

13.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Близкий к экс-президенту Петру Порошенко украинский пропагандист и бывший депутат от «Народного фронта» Сергей Высоцкий призвал подорвать и закрыть близкие к Виктору Медведчуку телеканалы «112 Украина» и «NewsOne».

Об этом он заявил в эфире подконтрольного Порошенко телеканала «Прямой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Они не журналисты, они просто бойцы Российской Федерации, и к ним нужно относиться просто как комбатантам, относиться к этим медиа, как к танку, который нужно подбить из ПТУРа, то есть закрыть их», – сказал Высоцкий.

Скандальное заявление украинского журналиста-депутата прокомментировала в своем Telegram-канале экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Шесть лет тому я была в студии у Шустера и мое внимание привлек паренек. Замызганный такой, жалкий, в грязных ботинках… Поздняя осень была. Он стрелял сигареты, почесывал жирные волосы, собранные на резиночку в нелепый хвостик, и заискивающе улыбался всем, чье лицо узнавал. Пытался говорить, но опускал вниз глазенки. Это был журналист Высоцкий. Я тогда подумала, что журналистика иногда дает прибежище и даже рост самооценки свершённым ничтожествам.

Грянул майдан. И Высоцкий стал депутатом и непримиримым борцом за «Народный фронт» и всех его яценюков-пашинских. Закомплексованная погань, получив власть, мстит за свои комплексы более сильным и успешным. Факт. А через пять лет его послали в пешее эротическое избиратели вместе со всей его шайкой. Даже голосовать не пришлось.

Сегодня снова хлюпает грязь. Но уже в его голове. И он образно призывает стрелять по телеканалам. Просто всё пропало у него и снова холодает. И в теплой одежде уже не мандат и деньги, а моль, а в голове – дурь. Время отращивать хвостик и стрелять сигаретку, Высоцкий. Пора», – отметила она.