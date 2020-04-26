Соратник Порошенко призвал равняться на «покоривший полмира» гитлеровский вермахт

26.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевская власть недальновидна, чтобы повторить достижения Германии, сумевшей восстановить свою армию после поражения в Первой мировой войне.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-командующий «АТО», депутат от «Европейской солидарности» генерал-лейтенант Михаил Забродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что по итогам Первой мировой войны Германия фактически потерпела поражение. С практически расформированной военной структурой, но на уровне их аналога Генштаба, он по-другому назывался, было создано специальное агентство, перед которым поставили всего один вопрос: «Почему Германия проиграла Первую мировую войну?»

Агентство состояло из около 20 разных направлений – кто-то занимался флотом, кто-то авиацией, кто-то сухопутными войсками, химическим оружием, и так далее. И в этих условиях агентство работало почти 3 года. Оно собирало документа, анализировало действия и свидетельства участников, делало определённые выводы.

И это всё легло в основу возникновения того самого вермахта, который через 20 с небольшим лет, даже меньше, покорил почти полмира», – отметил генерал.

Он подчеркнул, что Украине стоило бы брать пример с предусмотрительной Германии.

«Вот вам пример системного подхода и системного анализа. Вот вам те самые люди, которые сидели, писали и анализировали: «Это было правильно, это было неправильно. Этого не нужно было делать, а это можно было бы сделать».

К сожалению, я не думаю, что на сегодняшний день в нашей стране кто-то сможет похвастаться таким системным подходом. Наоборот: «Скорее бы оно прошло, и чтобы последствия были минимальными». Это природная человеческая надежда, и я уверен, никто не думает, что такая ситуация может повториться через 5-7-20 лет», – резюмировал депутат.