10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина
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Соратник Порошенко проведет перепись населения через смартфон

Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом соратник бывшего президента Петра Порошенко, первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли украины Степан Кубив написал на своей странице в Facebook.

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«Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон. Уже несколько лет мы проводим подготовку именно к такому способу, хотя есть свои трудности и в нем», — рассказал Кубив.

Тестирование технологии, по его словам, состоится уже в 2019 году.

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