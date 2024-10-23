Соратник Порошенко: Ситуация ужасная. Грузия повернулась к России

В Грузии растут настроения в пользу сотрудничества и добрососедства с Россией, что очень опасно для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев в эфире на канала экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Береза напомнил, что когда-то в Грузии 70% было за евроинтеграцию, но последние 10 лет «Россия очень неплохо поработала, и мы видим, насколько изменились взгляды и среди людей, и среди власти».

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«Власть начала приспосабливаться к русским и говорить, что не всё так однозначно, и нужно находить с Россией общий язык и общее будущее. И это ужасная ситуация», – сказал бывший «правосек».

Арьев подтвердил, что «ситуация ужасная».

«Мало того. То, что происходит сегодня в Грузии – это предупреждение для Украины. Что даже после крови, которая была пролита в 2008 году, после бомбардировок и вторжения, хоть оно длилось не так долго, и война не такая кровопролитная, как сейчас идёт на Украине, но всё равно. Очень много грузин смогли принять сейчас русских на своей территории, и Россию рассматривают как партнёра. Другое дело, что мы всё-таки понимаем, что очень много, кто в Грузии это не воспринимает, но общество разделено сейчас и радикализировано. И то, что там будет на этой неделе после выборов, думаю, может быть любое развитие событий, как и любое развитие событий может быть в Молдавии, потому что сейчас может радикализироваться и Гагаузия, и север Молдавии», – тревожился Арьев.