Соратник Порошенко в ужасе: «Началась международная реабилитация Путина»

27.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Новая украинская власть виновата в происходящей на глазах «детоксизации» президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил киевский дипломат, экс-замглавы администрации президента Порошенко Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас активно слежу за внешней политикой президента Зеленского и вынужден признать и сказать: к сожалению, сегодня фактически происходит международная реабилитация президента Путина. Вы видите, что он уже стал рукопожатный, он ездит по странам мира, он только за последние десять дней дважды был в Берлине, встречался с канцлером Меркель. Ему звонят, его поздравляют – даже, это вообще была инновация и неожиданность, с Новым годом даже президент Зеленский поздравил.

К сожалению, новая украинская власть прикладывает усилия к тому, чтобы сегодня состоялась международная политика детоксизации Путина, и на сегодня он является активным игроком», – признал Елисеев.

«Эта тенденция не может радовать. Конечно, тут и украинская сторона добавила усилий: когда все видят, что даже президент страны, против которой Россия совершает агрессию, поздравляет его с Новым годом, почему тогда Меркель или тот же Макрон не может к нему ездить и поздравлять с Новым годом?.. В этом я вижу постепенную эрозию международной проукраинской коалиции, которая многими усилиями создавалась на протяжении последних пяти лет», – пожаловался экс-дипломат.