04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Соратник Саакашвили назвал Бабченко “военным преступником”

Один из руководителей “Движения новых сил” Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе назвал пропагандиста Аркадия Бабченко “военным преступником”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Как очевидец и участник русско-грузинской войны, будучи областным прокурором Центральной Грузии, где, собственно, она и началась, я его считаю военным преступником. Тем, кто собирается заплатить нововылупленному патриоту Украины $50 тыс. за интервью, советую спросить, куда он девал белую ленточку, которую надел во Владикавказе, вступая в ополчение сепаров”, – заявил Сакварелидзе.

Напомним, в ходе войны в Южной Осетии Бабченко работал военным корреспондентом.

“Изучая предысторию, сам конфликт, потом уже, не знаю, через несколько месяцев, может быть, через год или два, я пришел к выводу, что все это было то же самое, что и раньше, все то же самое, что и сейчас происходит в Украине. Это была агрессия России, это была имперская захватническая война. Россия эту агрессию готовила, как только могла. Россия провоцировала Грузию, как только могла. И при первой же возможности ввела туда свою армию и аннексировала часть грузинской территории”, – заявил Бабченко в интервью “Радио Свобода” в августе 2017 года.