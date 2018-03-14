14.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Колониальная демократия, Мнение, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина

Соратник Саакашвили сравнил Украину с окопом


Новый госсекретарь США будет вести такую же антироссийскую политику, как и уволенный вчера с этого поста Рекс Тиллерсон.

Такое мнение сегодня высказал нардеп от фракции «Самопомощь» и один из организаторов разогнанного властями “Михомайдана” Егор Соболев.

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«Я уверен, что Америка будет только укреплять свою политику сдерживания российской агрессии, в том числе срытых гибридный войн, которые Россия пытается вести по всему миру, в том числе на территории США. Такой позиции будет придерживаться любой госсекретарь», – сказал Соболев.

По его словам, еще недавно ситуация обстояла иначе.

«Если два-три года назад нам было трудно доносить в Вашингтоне и Брюсселе Лондоне мысль о том, что Россия является проблемой для всех, что мы просто первый окоп демократии, в котором ведется война. Но вся мировая демократия под угрозой из-за действий России. Сегодня понимание этого есть у большой части истеблишмента любой западной страны», – сказал Соболев.

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