Соратник Саакашвили торопит Зеленского: времени мало, промедление смерти подобно

23.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Владимир Зеленский на должности президента Украины в течении первых нескольких месяцев не запустит процессы реальных изменений, то возможны трагические последствия, потому что у народа мало терпения, но большие ожидания.

Об этом в эфире YouTube-канала «KRYM» заявил соратник Михаила Саакашвили, экс-заместитель генпрокуратура Украины Давид Сакварелидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«С каждым новым президентом народ имеет всё меньше терпения и больше ожиданий. Поэтому я думаю, что Зеленский и новая власть сначала должна состояться как власть, взять максимальные инструменты для реальных изменений в стране», – отметил он.

Также Давид Сакварелидзе подчеркнул, что у Владимира Зеленского будет всего несколько месяцев, чтобы наилучшим образом проявить себя, иначе его не ждёт ничего хорошего.

«Будет где-то 3-4 месяца для того, чтобы показать и проявить себя. Если за 3-4 месяца они не будут посылать сигналы всем, в том числе и ненавистникам, которые сейчас сидят и плачут в Facebook или нападают на других, что «Мы потеряли страну», и так далее, то реально произойдёт большая трагедия. Потому что я считаю, что реальной победы пока не было», – резюмировал соратник Саакашвили.

Ранее сам Саакащвили в эфире телеканала “НАШ” заявлял о том, что Зеленскому первым делом нужно “вырвать с корнем из украинской политики группировку Порошенко, иначе они попробуют взять реванш”.