Соратник Саакашвили вызверился на Трампа

Соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бывший зампрокурора этой страны, впоследствии занимавший такую же должность на Украине Давид Сакварелидзе, оскорбил сына экс-президента США Дональда Трампа.

В своем блоге бывший чиновник назвал Трампа-младшего «ублюдком», поскольку тот поставил под сомнение необходимость помощи Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы не можете найти детскую смесь в Соединенных Штатах уже сейчас, но Конгресс голосует за то, чтобы направить Украине 40 миллиардов долларов. Давайте для разнообразия поставим Америку на первое место. 40 миллиардов, плюс первоначальные 13 миллиардов для большой войны Вашингтона.

Как долго продлится официально-неофициальная война истеблишмента с Россией? Кремль припаркует несколько атомных подводных лодок у нашего побережья? Какая разница, сколько их +/- шесть тысяч ядерных боеголовок будет находиться на борту?», – написал Дональд Трамп-младший в своем блоге.