Соратник Санду: Впереди еще война

22.11.2020, Киев, Игорь Петров

Поскольку полномочия президента в Молдове ограничены, победа Майи Санду на выборах главы государства в Молдове еще не означает окончательного триумфа прозападных сил. Теперь нужно переизбрать состав парламента.

Об этом в ходе онлайн дискуссии Киевского форума безопасности заявил вице-председатель парламента Республики Молдова, международный секретарь партии «Действие и солидарность» Михаил Попшой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация непростая. Мы, возможно, выиграли бой, но впереди еще война. Полномочия президента в Молдове ограничены. И, чтобы Санду оправдала исторический мандат доверия, который ей дали избиратели, она нуждается в партнерстве парламента и правительства. Ей нужно парламентское большинство, которое разделяет ориентацию на повестку дня ее избирательной программы. А для этого нужны досрочные парламентские выборы.

Этот парламент полностью дискредитирован. У него не хватает легитимности с самого начала – он появился в результате противоречивого изменения избирательной системы. После этого два года почти треть депутатов, если не больше, изменили партийную и фракционную принадлежность. Некоторые даже дважды.

Независимо от того, кого избиратели изберут в парламент, мы сможем сформировать коалицию, которая базируется на принципах и программе, предложенных Санду, поддержанных избирателями. Никаких компромиссов в отношении евроинтеграции», – сказал Михаил Попшой.