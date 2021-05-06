Соратник Санду выступил с оскорбительным заявлением накануне 9 мая

06.05.2021, Москва, Елена Острякова

В Молдове разгорелся скандал вокруг высказывания сторонника прозападного президента Майи Санду и объединения с Румынией – депутата молдавского парламента Октавиана Цыку по поводу главного мемориала Кишинева, посвященного памяти Великой Отечественной войны – «Вечность».

«Смотрите, что они делают – ремонтируют советский мемориал! Если нет денег на выборы, зачем восстанавливать мемориал лжи, мемориал, который не представляет сути нашей истории?» – заявил Цыку.

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Скандальное высказывание Цыку осудили все, кроме молдавского президента.

«Желающие переписать историю были, есть и, конечно, будут. Но мы не забыли, что знамя над Рейхстагом водрузил советский солдат – воин той армии, в которой воевали с фашизмом сотни тысяч молдаван», – заявил исполняющий обязанности министра обороны Молдовы Виктор Гайчук.

«Реваншистские шовинистические заявления отдельных представителей местного политического класса вызывают резкое отторжение и неприязнь у здравых сил молдавского общества. Такую адекватную оценку всецело разделяем и поддерживаем», – отреагировало посольство РФ в Кишиневе.

«Называя мемориал воинской славы «Вечность» «мемориалом лжи», господин депутат-боксер-историк называет ложью миллионы прервавшихся раньше срока человеческих жизней, которых фашистский режим объявил вне закона. Среди них были и ваши однофамильцы, а возможно и родственники, неуважаемый господин профессор», – написал председатель молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем телеграм-канале.

«В этом заявлении проявляется вся ничтожность и мелочность молдавских унионистов и политики в целом. Единственное, чем смог привлечь к себе внимания данный гражданин – это подобная выходка. Всем плевать на политика Цыку. Вот он и обиделся. Мне это напоминает обдолбленную молодежь из тик-тока, которая танцует на кладбищах. Чем Цыку отличается от них? Ну разве что возрастом. Думаю, что еще и пару копеек заработал. Мелочь пузатая. Тьфу, и растереть», – прокомментировал скандал в своем «фейсбуке» председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

«Видимо, господину Цыку было бы комфортнее существовать под знаменами со свастикой и портретами маршала Антонеску. Продолжателям дела Гитлера и Антонеску не должно быть места в политической жизни Молдовы, а уж тем более, в таком уважаемом органе народного представительства, как парламент», – считает председатель молдавского Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан.

Как уже говорилось, отмолчалась только президент Майя Санду. В прошлом году она выступала против ремонта мемориала «Вечность» и демонстративно отмечала 9 мая День Европы.