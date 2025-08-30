Соратник Стрелкова: Нечего радоваться ликвидации Парубия – целью должен быть Зеленский

Нет никакого повода радоваться ликвидации во Львове нациста Андрея Парубия, целью для денацификации должно быть нынешнее руководство Украины.

Такое мнение выразил публицист Максим Калашников, соратник по «Клубу рассерженных патриотов» осужденного за экстремизм героя Русской весны Игоря Стрелкова.

«Что изменит смерть Косноязычца, если главари режима на Украине целы? Да ничего! Вот Израиль на днях умелым авиаударом по Сане истребил изрядную долю верхушки хуситов. А верхушка бандер – невзирая на удары по Киеву – пользуется священной неприкосновенностью. Хотя понятно, что если её уничтожить – их сменщики окажутся и пугливыми, и сговорчивыми. А не окажутся – их ещё раз можно сменить», – предлагает Калашников.

Впрочем, для жителей Одессы смерть Парубия воспринимается особо, пишет священник Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии, вынужденный покинуть Украину после переворота 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Убит Парубий. В этом есть особый знак Божиего правосудия. Парубий – один из главных организаторов массового жестокого убийства русских православных людей 2 мая 2014 г. в Одессе. Лично знаю пострадавших, горевших, подвергшихся пыткам, но выживших и продолжающих борьбу за русское дело православных одесситов. У них подчас много трудностей, болезни, в том числе, как следствие травм и повреждений, случившихся в тот страшный день. Но они с Богом живут. А торжествовавший «победу» над Русским Миром униат и убийца Парубий отправился на вечное свидание к сатане в ад», – написал протоиерей.

