Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нет никакого повода радоваться ликвидации во Львове нациста Андрея Парубия, целью для денацификации должно быть нынешнее руководство Украины.

Такое мнение выразил публицист Максим Калашников, соратник по «Клубу рассерженных патриотов» осужденного за экстремизм героя Русской весны Игоря Стрелкова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Что изменит смерть Косноязычца, если главари режима на Украине целы? Да ничего! Вот Израиль на днях умелым авиаударом по Сане истребил изрядную долю верхушки хуситов. А верхушка бандер – невзирая на удары по Киеву – пользуется священной неприкосновенностью. Хотя понятно, что если её уничтожить – их сменщики окажутся и пугливыми, и сговорчивыми. А не окажутся – их ещё раз можно сменить», – предлагает Калашников.

Впрочем, для жителей Одессы смерть Парубия воспринимается особо, пишет священник Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии, вынужденный покинуть Украину после переворота 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».