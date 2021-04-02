Соратник Тачи обвинил Спецсуд в Гааге в сговоре с Сербией и Россией

02.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Близкий соратник обвиняемого в военных преступлениях Специальным судом по Косово в Гааге Хашима Тачи – Беким Чолаку назвал суд над своим приятелем «ловушкой, устроенной Россией и Сербией».

Об этом Чолаку заявил Ekonomiaonline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Президент Хашим Тачи был мишенью противников независимости Косово, особенно Сербии и России, которые вероломно использовали свои механизмы и союзников, чтобы поставить эту чрезвычайно опасную ловушку для Косово, – заявил Беким Чолаку. – Они, наконец, достигли цели – наказать Косово самым грязным способом».

Экс-боевик подчеркнул, что Специальный суд и обвинения против Хашима Тачи и бывших лидеров «Армии освобождения Косово» (UCK) были вынесены по плану Сербии и России.

«Для меня совсем не удивительно, что инициатива исходила от этих двух стран, но меня беспокоит, как международное сообщество, наши ближайшие стратегические партнеры, такие как ЕС и США в первую очередь, попались в эту ловушку. Косово, как никогда раньше, сталкивается с совершенно несправедливым, ненужным и незаслуженным процессом. Что создает угрозы не только для национальной безопасности, но и предпринимаются попытки переписать самую болезненную и яркую часть истории Косово, связанную с войной UCK», – добавил Чолаку.

Надо отметить, что подобных фантастических гипотез – о том, что Специальный суд в Гааге работает по заказу Белграда и Москвы, ранее не выдвигалось. Эксперты склоняются к тому, что суд над Тачи и его подельниками, инспирированный Западом, может иметь две причины: либо западные кураторы косовского проекта хотят избавиться от одиозных боевиков и лишить свое детище криминального подтекста, либо они намерены при помощи суда оправдать и полностью юридически очистить их, как в свое время это произошло с косовским военным преступником Рамушем Харадинаем, бошнякским головорезом Насером Оричем и организатором зачистки Республики Сербская Краина Анте Готовиной.

На заглавном фото: Беким Чолаку и Хашим Тачи.