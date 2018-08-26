Соратник Тимошенко рассказал о тысячелетней роли Украины в Истории

26.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Вспоминая о независимости, которую Украина получила в 1991 году, необходимо учитывать, что за спиной страны тысячелетняя история государственности.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат от «Батькивщины» Иван Крулько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы сегодня отмечаем 27-ю годовщину возобновления государственной независимости Украины, так как у Украины тысячелетняя государственностроительная история. Было бы логично и корректно говорить о том, что как раз 24 августа 1991 года Украина обновила свою государственную независимость и, наверное, впервые за много веков получила право создать и воссоздать собственное государство», – заявил Крутько.

«Мне тогда было десять лет, я только закончил третий класс в родном городе Хуст на Закарпатье. Значил этот день для меня что-то в тот момент – да. Потому что для меня украинская независимая держава началась за полтора года до этого. В марте 1990 года в Хусте проходила большая рада Народного Руха во главе с Вячеславом Чорноволом. И я тогда второклассником стал членом этого пласта, и мы даже выступали на открытии этой рады», –вспомнилбандеровское детство украинский нардеп.

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