Соратник Тимошенко: запущен сценарий бесконечного продления власти Порошенко

26.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Подписав указ о введении военного положения в стране, Петр Порошенко апробировал сценарий для бесконечного продления своей власти.

Об этом заявил соратник Юлии Тимошенко, бывший крымчанин и экс-замглавы администрации президента Украины при Александре Турчинове Андрей Сенченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Верховный Главнокомандующий панамскими офшорами сделал новую ставку в борьбе за своё выживание во власти – жизни двадцати трех украинских военных моряков. По сути, апробирован сценарий бесконечного продления власти/бесконечной войны”,- написал Сенченко.

По мнению соратника Тимошенко, “к этой игре он (президент Порошенко – Ред) хорошо подготовился: бюджет утвердили, правительство подлатали, темники и памятки по военному положению разослали, мобилизацию ботов провели”.

Также Андрей Сенченко уверен в том, что затея с военным положением изначально была лищь предлогом для переноса выборов президента страны.

“С какой целью морем из Одессы в Азов перегоняли два бронекатера, рассчитанных на волнение в 2 балла, когда все предыдущие перевозили железной дорогой? Ответ очевиден!”, – пишет соратник Юлии Тимошенко.