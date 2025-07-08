Соратник Трампа по партии собрался поставить Россию на колени

США должны усилить давление на Россию, что помочь Украине победить.

Об этом в эфире телеканала «Общественное. Новости» заявил член конгресса США, республиканец Дональд Бейкон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны прекратить действия России, помогая Украине одержать победу в этой войне. Нужно вооружать Украину и усиливать санкции против России. Я надеюсь, что администрация тоже очень быстро это поймет. Некоторые уже это понимают, некоторые-нет. Но мой долг-призвать нашу администрацию, чтобы они делали правильные решения.

Я считаю, что нам нужны самые жесткие тарифы, самые жесткие пошлины против России. И мы не должны даже импортировать туда, мы должны задушить российскую экономику в ее зародыше. Нам нужно еще больше нажать, чтобы он просто рухнул. Надо поставить Путина на колени», – заявил Бейкон.