Соратник Трампа пообещал помочь Украине «истощить Россию»

Украина в конечном итоге получит финансирование и оружие из США, несмотря на то, что сейчас Конгресс в лице республиканцев выступает против этого.

Об этом, выступая на форуме в Индии, заявил бывший госсекретарь США, один из ближайших соратников кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа, Майк Помпео, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Помпео, США должны помочь Украине повысить стоимость боевых действий для РФ на Украине.

«Они получат то, что им нужно. Так оно и будет – украинцы получат то, что им нужно. Я убежден, что они получат необходимые инструменты. Но я буду честен – тот факт, что мы предоставляем им эти системы вооружений уже более двух лет, говорит о том, что мы коллективно, – европейцы, а также другие страны, корейцы и многие страны, а не только Соединенные Штаты – не позволили им победить. Вы должны победить, должны убедить своего противника в том, что цена конфликта превышает выгоду – вот, в чем дело. Это и есть сдерживание, экономика, это то, чему вы учите своих детей. Когда они плохо себя ведут, вы должны убедить их в том, что их плохое поведение, от которого они получали удовольствие и выгоду, превосходит стоимость этого поведения. Это то, что мы потеряли, и мы должны позволить украинцам сделать это», – вещал Помпео.