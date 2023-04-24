Соратник Трампа: «Пора бить по Севастополю антикорабельными ракетами»

Любовь Смирнова.  
24.04.2023 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 728
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Украина


От слива секретных данных Пентагона, в которых обвинили 21-летнего члена воздушной Нацгвардии Массачусетса Джека Тейшейру, в конечном итоге выиграет Украина.

Об этом в комментарии youtube-каналу Дмитрия Гордона заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

От слива секретных данных Пентагона, в которых обвинили 21-летнего члена воздушной Нацгвардии Массачусетса Джека Тейшейру,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я считаю из всего, что произошло, выиграла Украина. Почему Конгресс сегодня на ушах стоит, особенно республиканцы? Они говорят – мы должны не просто восполнить обещанное Украине по системам противовоздушной обороны, но и дать наступательные виды вооружений, антикорабельные ракеты. Вот это очень важно, – сказал Пинкус.

Он подчеркнул, что сегодня Севастополь – это главное сосредоточие кораблей Черноморского флота – носителей крылатых ракет.

«Надо бить по ним, а чтобы бить по ним украинская армия должна иметь антикорабельные ракеты. Вот так ставят сегодня республиканцы вопрос ребром, как только закончатся все праздники – иудейские, христианские, исламские, и Конгресс вернется с каникул», – заявил политик.

По его словам, из 100 миллиардов долларов предоставленной помощи Украине фактически оприходовано 75 миллиардов. В числе неизрасходованных средств оказались предназначенные для поставок зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот». И поскольку в короткий срок увеличить производство комплекса невозможно, Пинкус предлагает взять их у европейских стран-членов НАТО и отдать Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть