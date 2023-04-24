Соратник Трампа: «Пора бить по Севастополю антикорабельными ракетами»

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От слива секретных данных Пентагона, в которых обвинили 21-летнего члена воздушной Нацгвардии Массачусетса Джека Тейшейру, в конечном итоге выиграет Украина.

Об этом в комментарии youtube-каналу Дмитрия Гордона заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю из всего, что произошло, выиграла Украина. Почему Конгресс сегодня на ушах стоит, особенно республиканцы? Они говорят – мы должны не просто восполнить обещанное Украине по системам противовоздушной обороны, но и дать наступательные виды вооружений, антикорабельные ракеты. Вот это очень важно, – сказал Пинкус.

Он подчеркнул, что сегодня Севастополь – это главное сосредоточие кораблей Черноморского флота – носителей крылатых ракет.

«Надо бить по ним, а чтобы бить по ним украинская армия должна иметь антикорабельные ракеты. Вот так ставят сегодня республиканцы вопрос ребром, как только закончатся все праздники – иудейские, христианские, исламские, и Конгресс вернется с каникул», – заявил политик.

По его словам, из 100 миллиардов долларов предоставленной помощи Украине фактически оприходовано 75 миллиардов. В числе неизрасходованных средств оказались предназначенные для поставок зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот». И поскольку в короткий срок увеличить производство комплекса невозможно, Пинкус предлагает взять их у европейских стран-членов НАТО и отдать Украине.