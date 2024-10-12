Соратник Трампа: «У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины»

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Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил в комментарии изданию Punchbowl news, что «потерял аппетит» к финансированию Украины.

Политик ожидает, что потребности в дальнейшей помощи Украине не будет.

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«У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что для этого не будет необходимости. Если президент Трамп победит, я верю, что он действительно сможет положить конец этому конфликту. Я действительно в это верю», – сказал он.

По мнению Джонсона, Трамп, если победит на выборах в США, завершит войну: «Если президент Трамп победит, я верю, что он действительно сможет покончить с этим конфликтом. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет ему, что достаточно».

«И я думаю, что все во всем мире устали от этого и хотят, чтобы это было решено. Но если Камала Харрис станет президентом, я не думаю, что это закончится, и это опасный сценарий», – предупредил Джонсон.