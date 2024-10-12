Соратник Трампа: «У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины»

Сергей Рыжов.  
12.10.2024 09:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 89
 
Война, Выборы, Дзен, Политика, США, Украина


Спикер Палаты представителей США, республиканец  Майк Джонсон заявил в комментарии изданию Punchbowl news, что «потерял аппетит» к финансированию Украины.

Политик ожидает, что потребности в дальнейшей помощи Украине не будет.

Спикер Палаты представителей США, республиканец  Майк Джонсон заявил в комментарии изданию Punchbowl news, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что для этого не будет необходимости. Если президент Трамп победит, я верю, что он действительно сможет положить конец этому конфликту. Я действительно в это верю», – сказал он.

По мнению Джонсона, Трамп, если победит на выборах в США, завершит войну: «Если президент Трамп победит, я верю, что он действительно сможет покончить с этим конфликтом. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет ему, что достаточно».

«И я думаю, что все во всем мире устали от этого и хотят, чтобы это было решено. Но если Камала Харрис станет президентом, я не думаю, что это закончится, и это опасный сценарий», – предупредил Джонсон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть