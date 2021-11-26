Соратник Тягнибока: Четыре миллиона украинцев помогут Путину захватить Украину

26.11.2021  15:19 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Чтобы взять под контроль Украину, России не нужна слишком большая группировка войск.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады от праворадикальной партии «Свобода» Александр Мирный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы взять под контроль Украину, России не нужна слишком большая группировка войск. Об этом...

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«100 – 150 тысяч, этого хватит, чтобы захватить территорию и не хватит, чтобы удержать – это правда. Но почему десантно-штурмовые группы, батальонно-тактические? Потому что Путин рассчитывает, что в Украине минимум 12-15% людей поддержат его, потому что это люди, которые голосуют за ОПЗЖ. То есть это чисто пророссийская партия, которая не скрывает своей симпатии к России, и она имеет стабильную поддержку 12-15%. А 12-15% в масштабах Украины – это, извините, под четыре миллиона человек, на секундочку», – сказал праворадикал.

Он говорит, что российский президент рассчитывает на то, что найдется несколько десятков тысяч активных людей, которые будут готовы поддержать вторжение.

«Что тогда происходит? Тогда происходит десантирование, захват тактическими группами тех или иных административных зданий, объявляется какая-то очередная народная республика, которая объявляет, что она берет всю власть в свои руки, и все. Вот тебе дальше есть, грубо говоря, легитимизация всего, что происходит. И ты молодец, ты избегаешь, вводя войска, ты предотвращаешь массовое кровопролитие, массовое убийство, защищаешь мирное население», – заявил Мирный.

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