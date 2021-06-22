Соратник Тягнибока хочет «съесть толпой» российского президента

22.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна объединиться со всеми странами, которые недовольные Россией, и провоцировать конфликты в разных регионах, чтобы распылить возможности Москвы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший депутат Верховной рады, член националистической партии ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сиротюка, также Украина должна воспользоваться опытом Азербайджана и его примером борьбы с Нагорным Карабахом.

«Вопрос Белоруссии – это вопрос выживания Литвы, Украины, Польши. Поэтому мы сейчас должны были бы очень активно скоординировать свои действия по совместной разведывательной деятельности, контрразведывательной деятельности, созданию совместных военных формирований. Потому что маленькая Литва еще больше под угрозой, не менее, чем Украина, хотя является членом НАТО», – сказал политик.

«Но никто не знает, что будет, когда будет военная агрессия России против члена НАТО, начнут ли члены НАТО защищать, условно, маленькие балтийские страны, и они это понимают. Поэтому нам нужно скоординировать усилия – тем, кто это понимает и кто должен это делать. Очевидно, мы должны были бы искать тех союзников, кому сейчас Россия мешает. То есть Украина должна работать на южном фланге, реализовывать то, что поляки называют Межморьем, а в Украине называют это Балто-Черноморский союз», – считает праворадикал.

« Активнее работать с Турцией. Мы видим, как очень хорошо решаются «минские форматы» в Азербайджане. У Азербайджана тоже был «минский формат», где долго рассказывали про Карабах. Азербайджан показал, что сейчас в дипломатии главным аргументом является сила… Координация своих усилий с нашими южными союзниками. Мы видим, как развивается стратегическое противостояние лидера тюркских народов – Турции с Россией, как Турция создает проблемы.

По моему мнению, вот мы все хвастаемся перемирием 15-го года, когда мы остановили войну, что позволило Путину полететь в Сирию и из разбойника местного стать мировым разбойником. Это была ошибка. Нам нужно было эти конфликты распространять, помогать белорусам делать свою «революцию достоинства» в 14-м году, и тогда Путин не успевал бы. Он по одному нас съедает, а мы, маленькие, должны толпой его есть», – заявил Сиротюк.