14.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Политика, Украина

Соратник Тягнибока обломал меджлисовцев


Украинские националисты отказали меджлисовцам в праве получения своей «национальной-территориальной автономии».

Так, в эфире телеканала ATR одиозный националист, экс-депутат Верховной Рады Игорь Мирошниченко заявил, что украинская Конституция – является самой демократической, а потому крымско-татарскому меньшинству нет повода для беспокойства.

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«В украинской Конституции украинское государство хоть каким-то образом нарушает права коренных народов, нарушает права национальных меньшинств? Наша Конституция – самая толерантная Конституция в Европе, никаких нарушений прав национальных меньшинств и коренных народов, в том числе крымско-татарского, она не нарушает”, – уверяет националист.

“Поэтому я хочу, как украинский националист, заявить: никакой автономии ни в Крыму, ни на любой другой территории Украины не может быть в принципе. У нас унитарное государство. Это не нарушение прав – все граждане равны в Украине, все граждане могут проживать там, где считают необходимым. Украинская Конституция гарантирует и национальные, и языково-культурные права, изучение национальных языков всем. Но никакой автономии быть не может», – подчеркнул Мирошниченко.

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