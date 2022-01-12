Соратник убитого главы ДНР Захарченко останется в московской тюрьме

В Хорошевский суд Москвы поступило дело по обвинению Игоря Сосновского, в свое время занимавшего должность советника премьер-министра Украины Николая Азарова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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Сосновскому инкриминируется покушение на мошенничество в размере пяти миллионов долларов. Отмечается, что за эту сумму он обещал добиться прекращения уголовного преследования бывшего гендиректора «Рэйлтрансхолдинга» Сергея Шпака, укрывшегося за границей. При этом Сосновский признал свою вину, дав показания на экс-вице-премьера ДНР Александра Тимофеева («Ташкент»), назвав его организатором аферы.

По этому делу Тимофеев был арестован в июле прошлого года . Правда, его адвокаты утверждают, что их подзащитный был безосновательно оговорен Сосновским, который таким образом пытается избежать наказания, заключив сделку со следствием. Защите не удалось добиться изменения меры пресечения Тимофееву, который до недавнего времени являлся государственным деятелем в ДНР, имел звания генерал-майора и героя республики, а также многочисленные ордена и медали, в том числе российские.

«Не освободили обвиняемого под домашний арест и по состоянию здоровья — господин Тимофеев утверждал, что в тюрьме оно сильно ухудшилось из-за последствий двух тяжелых ранений, в том числе 2018 года. Тогда в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко, которого он сопровождал. Вскоре после этого покушения Ташкент покинул ДНР, уехав в Россию», – отмечается в публикации.

Александр Тимофеев после на похоронах главы ДНР.

По версии следствия, Тимофеева следует держать под стражей, поскольку в России он жил без регистрации, официально трудоустроен не был, а значит мог скрыться. Кроме того, обвинение утверждало, что он, имея связи в том числе среди силовиков и депутатов Госдумы, может оказать давление на следствие.

«Таким образом, Александр Тимофеев, скорее всего, будет находиться под стражей до окончания расследования по своему уголовному делу, то есть еще не менее пяти месяцев, и получить в итоге до десяти лет заключения. За время следствия раскаявшийся Сосновский может не только получить срок, но даже выйти на свободу», – резюмирует газета.