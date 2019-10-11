Соратник Вакарчука: Ставим крест на Минских соглашениях

11.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не следует переходить красные линии, для чего нужно отказаться от «Минских соглашений».

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава фракции «Голос» в Верховной раде Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, «Минские соглашения» – это те «красные линии», переступать через которые украинской власти нельзя.

«Единственный логический путь – это поставить на них крест. Потому что «Минские соглашения» содержат срок, который уже давно вышел – это раз, потому что «Минские соглашения» содержат нарушение Конституции – два… Если вы говорите о том, что мы ни коим образом не перейдем «красные линии», не будем нарушать Конституцию и никакого особого статуса в Конституции не будет…

Но несколько дней назад именно вы сказали, что «Минские соглашения являются политически обязывающими. А в политически обязывающих «Минских соглашениях» есть прямой указ изменять Конституцию. Нет никаких «Минских соглашений», забудьте, они давно сгнили, поставьте на них крест», – заявил Рахманин.