Соратник Яценюка: без украинского языка Украина неотличима от Брянской области РФ

05.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Если на Украине не насаждать единую украинскую мову, то страна ничем не будет отличаться от Брянской области РФ.

Об этом в эфире «4 канала» заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, нардеп от «Народного фронта» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Когда я говорю «украинская Украина», я абсолютно убеждён, что Украина – это государство украинцев. Да, политических украинцев разного происхождения, но людей, которые объединены единой «мовой», людей, которые уважают единые традиции, и, если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области, куда мы все можем поехать бороться с коррупцией, а они к нам могут приехать, как приезжают на Донбасс люди с Брянской области.

Недаром Путин говорит, что, раздавая паспорта на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, что он это делает, защищая русскоязычное население. С таким же успехом он может русскоязычное население защищать на всей территории Украины. Чтобы такого никогда не было, мы должны создать сильное государство на основе единого государственного языка», – заявил Княжицкий.