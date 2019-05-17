Соратник Яценюка и Пашинского продвигает в Раде легализацию каннабиса

17.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Накануне в парламенте зарегистрировали законопроект о разрешении использования в медицинских целях каннабиса, что якобы является проявлением настоящей демократии и спасёт миллионы человек от мучительной смерти.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил депутат от фракции «Народный фронт» Георгий Логвинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вчера Комитет по правам человека, впервые в истории существования Верховной Рады, принял решение о регистрации законопроекта на основании петиции, которая собрала 25 тысяч подписей о праве на жизни больных и использования в медицинских целях каннабиса с целью защиты жизни наших граждан.

Это впервые в истории, ещё раз подчеркну, за время существование Верховной Рады, когда люди самостоятельно, собственной подписью, сделали законопроект. И мы этим гордимся. Сейчас за этим законопроектом стоит два миллиона больных лиц, которые не могут получать лекарства и страдают именно потому, что мы не имели возможности, или были какие-то стереотипы, чтобы в медицинских целях позволить использовать каннабис или другие препараты», – порадовался парламентарий.

Напомним, что 15 мая Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений единогласно принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

Георгий Логвинский – одиозный соратник Арсения Яценюка и Сергея Пашинского, чье имя фигурировало в скандалах с рейдерскими захватами бизнеса с иностранным капиталом.