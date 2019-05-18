Соратник Януковича: Надо было задушить Русскую весну в зародыше

18.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Анатолий Могилев, бывший премьер-министр Крыма из команды беглого президента Виктора Януковича, сокрушается, что пришедшие к власти в Киеве майданщики еще в феврале 2014 года не решились на силовые действия для подавления Русской весны на полуострове.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Могилев заверил, что на тот момент на полуострове было достаточно боеспособных украинских войск, которые лишь ждали соответствующего приказа из Киева.

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«Помните эти печальные события, когда я был главой Крыма, когда бились тут в Киеве, что товарищи, давайте решать вопрос. То ли вводить военное положение, то ли антитеррористическую операцию?

Там необходимо принимать было силовое решение. Увы, на тот момент в СНБО никто такое решение не предложил и не принял, и мы получили то, что имеем на сегодняшний день в Крыму.

Это бред, который говорили постоянно о недостатке сил. В Крыму была довольно большая вооруженная группировка вполне квалифицированных военных, которые могли противостоять любой угрозе.

На сегодняшний день глава войск в Крыму генерал, который сейчас командует ВМС, – Воронченко, и глава Нацгвардии на тот момент в Крыму – Балан, который сейчас исполняет обязанности главы Нацгвардии Украины. Это генералы, которые вполне могли командовать своим личным составом и выполнять поставленные перед ними задачи на тот момент. Никто им в то время такой команды не дал», – заявил Могилев.