Соратник Януковича наводил российские бомбы – СБУ

Игорь Шкапа.  
08.04.2024 10:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Украина


В Сумской области задержан местный житель, который проводил доразведку позиций ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Сумской области задержан местный житель, который проводил доразведку позиций ВСУ. Об этом, передает...

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«Служба безопасности предотвратила российский авиаудар по новым линиям обороны на приграничные Сумской области. Для огневого поражения украинских укрепрайонов агрессор планировал применить удары управляемыми авиабомбами. В результате спецоперации СБУ «на горячем» задержан агент ФСБ, который проводил доразведку вблизи оборонительной линии на территории региона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «во время разведывательной вылазки он пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар».

Утверждается, что задержанным оказался бывший местный функционер Партии регионов. Сейчас он арестован, ему грозит пожизненное заключение.

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