Соратник Януковича о Белоруссии: Это полная калька украинского Майдана

21.08.2020, Москва, Елена Острякова

Нынешние протесты в Белоруссии полностью идентичны украинским майданам, которые, как известно, были организованы при активном участии Запада.

Об этом в эфире радио Baltkom заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События в Белоруссии – это полная калька того, что происходило в Украине в2004 и 2013-14 годах. Там невозможно даже различий найти. Единственное, что вся подготовка к белорусским событиям велась неявно за рубежом. Внутри страны работали люди, которые сейчас вышли на авансцену», – сказал Азаров.

В остальном, по его мнению, механизмы дестабилизации идентичны.

«Основная технология в том, что надо демонизировать либо власть, либо лидера. Как в Белоруссии: 26 лет у власти, диктатор, при нем перемен к лучшему не будет. Пик демонизации приурочивается к выбором, которые становятся этапом делегитимизации. Власть теряет свою легитимность, и выдвигается тезис о фальсификациях. При этом доказательств не предоставляется», – сказал Азаров.