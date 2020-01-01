Соратник Януковича сокрушается, что Зеленский провалил пересмотр Минска-2

01.01.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский должен был четко высказать свою позицию по Минским соглашениям, заявив на встрече Нормандской четверки, что его не устраивает порядок выполнения пунктов договоренностей, на котором настаивает Россия.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-премьер министр Украины и экс-депутат от Партии регионов Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине надо было еще до Парижской встречи четко сформировать позицию на уровне государства. Надо было до Парижской встречи провести заседании СНБО, где четко изложить комплексный план, который должен восприниматься миром как позиция государства Украина – государственная граница, безопасность, а потом все остальное. И с этим Зеленский должен был ехать в Париж, и наши международные партнеры должны были четко понять, что это – позиция государства Украина», – сказал Кинах.